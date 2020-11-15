KEREM BÜRSİN HABERİNE, 'DAHA NELER' TEPKİSİ

Serenay Sarıkaya, bugün Instagram'dan paylaştığı bornoz ve sweatshirtün aynısını eski sevgilisi Kerem Bürsin'in üç yıl önce giydiği için, 'Yeniden mi barıştılar?' iddialarına sert tepki gösterip, "Daha neler" dedi