KEREM BÜRSİN HABERİNE, 'DAHA NELER' TEPKİSİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KEREM BÜRSİN HABERİNE, 'DAHA NELER' TEPKİSİ

15.11.2020 23:04 | Son Güncelleme: 15.11.2020 23:10
KEREM BÜRSİN HABERİNE, 'DAHA NELER' TEPKİSİ

Serenay Sarıkaya, bugün Instagram'dan paylaştığı bornoz ve sweatshirtün aynısını eski sevgilisi Kerem Bürsin'in üç yıl önce giydiği için, 'Yeniden mi barıştılar?' iddialarına sert tepki gösterip, "Daha neler" dedi

Serenay Sarıkaya, bugün Instagram'dan paylaştığı bornoz

ve sweatshirtün aynısını eski sevgilisi Kerem Bürsin'in üç yıl önce giydiği için,

'Yeniden mi barıştılar?' iddialarına sert tepki gösterdi. Cem Yılmaz'dan yeni

ayrılan oyuncu, bornoz ve sweatshirt markasını Instagram'dan paylaşarak, "Arkadaşlar

hakikaten bıktım bu abuk sabuk haberlerden. İsteyen herkes edinebilir. Daha

neler" diyerek, tepki gösterdi Bürsin'in üç yıl önce aynı sweatshirtle paylaştığı

kareye, o dönem sevgilisi olan Sarıkaya'yı etiketlemişti.& ;

Kaynak: Snob Magazin

İlgili Haberler

Bir köpek, en iyi laboratuvardan bile daha duyarlı
Bir köpek, en iyi laboratuvardan bile daha duyarlı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Lütfi Elvan Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Cansu Dere Demet Akalın Timur Selçuk
Spor Erol Bulut Mert Günok Ozan Kabak Ersun Yanal Dorukhan Toköz
Daha Fazla Rusya Yangın Ermeniler Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KEREM BÜRSİN HABERİNE, 'DAHA NELER' TEPKİSİ - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 07:43:18. #1.14#
title