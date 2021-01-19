Kerem Bürsin'e Serenay Sarıkaya sorulunca...
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Kerem Bürsin'e Serenay Sarıkaya sorulunca...

19.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:36
Kerem Bürsin'e Serenay Sarıkaya sorulunca...

Kerem Bürsin, rol aldığı dizinin set çıkışında görüntülendi.

Kerem Bürsin, rol aldığı dizinin set çıkışında görüntülendi. Bürsin, gazetecileri kırmadı ve ayaküstü soruları yanıtladı.

Tv100'ün haberine göre; partneri Hande Erc¸el ile c¸ok yakın arkadas¸ oldugˆunu so¨yleyen Bürsin, "Beraber 24 saat gec¸irince ister istemez arkadas¸ olabiliyoruz" dedi.

Yılbas¸ı gecesi O Ses Türkiye'de s¸arkı so¨yleyen yakıs¸ıklı oyuncu, o aks¸am c¸ok heyecanlı oldugˆunu ve s¸arkıcılık du¨s¸u¨nmedigˆini, hatta dus¸ta s¸arkı so¨ylemeye devam edecegˆini belirtti.

SERENAY SARIKAYA SORULARI PANİKLETTİ

Öte yandan Kerem Bürsin'e bu konu u¨zerinden eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın sesi sorulunca aniden panikledi.

Kerem Bürsin Serenay Sarıkaya ic¸in "Evet güzel bir sesi var. Bu soruyu sorduğun için sağ ol" dedi. Ünlü oyuncunun utangaç halleri de dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Hürriyet

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