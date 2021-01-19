Kerem Bürsin'e Serenay Sarıkaya sorulunca...

Kerem Bürsin, rol aldığı dizinin set çıkışında görüntülendi. Bürsin, gazetecileri kırmadı ve ayaküstü soruları yanıtladı.

Tv100'ün haberine göre; partneri Hande Erc¸el ile c¸ok yakın arkadas¸ oldugˆunu so¨yleyen Bürsin, "Beraber 24 saat gec¸irince ister istemez arkadas¸ olabiliyoruz" dedi.

Yılbas¸ı gecesi O Ses Türkiye'de s¸arkı so¨yleyen yakıs¸ıklı oyuncu, o aks¸am c¸ok heyecanlı oldugˆunu ve s¸arkıcılık du¨s¸u¨nmedigˆini, hatta dus¸ta s¸arkı so¨ylemeye devam edecegˆini belirtti.

SERENAY SARIKAYA SORULARI PANİKLETTİ

Öte yandan Kerem Bürsin'e bu konu u¨zerinden eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın sesi sorulunca aniden panikledi.

Kerem Bürsin Serenay Sarıkaya ic¸in "Evet güzel bir sesi var. Bu soruyu sorduğun için sağ ol" dedi. Ünlü oyuncunun utangaç halleri de dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Hürriyet