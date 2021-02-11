Kerem Bürsin'den o iddialara cevap geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kerem Bürsin'den o iddialara cevap geldi

11.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:50
Kerem Bürsin'den o iddialara cevap geldi

"Sen Çal Kapımı" dizisinde Hande Erçel ile başrolü paylaşan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Erçel ve Bürsin'in sette tartıştığı ve çekimlere ara verildiği iddia edilmişti. Bürsin o iddialara cevap verdi

Özel şoförü ile alışveriş merkezine gelen ve bir saat firmasında ürünleri inceleyen Bürsin, yaklaşık bir saat kaldığı mağazadan ayrılırken gazeteciler tarafından görüntülendi.

'SETE ARA VERMEDİK'

Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden yakışıklı oyuncu kısa süre önce basına yansıyan "Sete ara verildi" başlıklı haberlerin hatırlatılması üzerine, "Arkadaşlar yok öyle bir şey! Yılbaşı tatili haricinde sete ara vermedik. Sadece yılbaşında 3 gün tatil yaptık. Onun dışında çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in sette tartıştığı iddia edilmişti. Hatta çekimlerin bir süreliğine durduğu bile yazılıp çizilmişti. Bürsin ve Erçel bu iddiaları yalanladı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Ozan Tufan Metin Oktay
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kerem Bürsin'den o iddialara cevap geldi - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 12:13:10. #1.15#
title