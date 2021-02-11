Kerem Bürsin'den o iddialara cevap geldi

"Sen Çal Kapımı" dizisinde Hande Erçel ile başrolü paylaşan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Erçel ve Bürsin'in sette tartıştığı ve çekimlere ara verildiği iddia edilmişti. Bürsin o iddialara cevap verdi

Özel şoförü ile alışveriş merkezine gelen ve bir saat firmasında ürünleri inceleyen Bürsin, yaklaşık bir saat kaldığı mağazadan ayrılırken gazeteciler tarafından görüntülendi.

'SETE ARA VERMEDİK'

Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden yakışıklı oyuncu kısa süre önce basına yansıyan "Sete ara verildi" başlıklı haberlerin hatırlatılması üzerine, "Arkadaşlar yok öyle bir şey! Yılbaşı tatili haricinde sete ara vermedik. Sadece yılbaşında 3 gün tatil yaptık. Onun dışında çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in sette tartıştığı iddia edilmişti. Hatta çekimlerin bir süreliğine durduğu bile yazılıp çizilmişti. Bürsin ve Erçel bu iddiaları yalanladı.

Kaynak: Snob Magazin