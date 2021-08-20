Kerem Bürsin'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı
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Kerem Bürsin'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Kerem Bürsin'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in, 9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabı kapatıldı. İşte Bürsin'in ilk açıklaması...

Son dönemde rol arkadaşı Hande Erçel ile yaşadığı aşkla konuşulan Kerem Bürsin'in, Instagram hesabı donduruldu.

YARDIM İSTEDİ

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan ünlü oyuncunun hayranları, Bürsin'i Twitter üzerinden soru yağmuruna tuttu. Kendisine gelen yorumlara karşılık Bürsin, "Ne olduğunu bilmiyorum" diyerek Instagram'dan yardım istediğini belirtti.

DONDURULAN INSTAGRAM HESABI NE ZAMAN AÇILIR?

Dondurulan Instagram hesabını açmak bazen 24-48 saat gibi bir zamanı bulabilir.

Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanıştığı Hande Erçel ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda set çıkışı görüntülenen Kerem Bürsin, "Hande ile olduğum için çok şanslıyım" diyerek dikkat çekmişti.

Kerem Bürsin'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı
Kerem Bürsin'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı
Kerem Bürsin'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: Snob Magazin

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Kerem Bürsin'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı - Haberler Magazin
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