Kerem Bürsin'den flaş Serenay Sarıkaya hamlesi!
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Kerem Bürsin'den flaş Serenay Sarıkaya hamlesi!

Kerem Bürsin'den flaş Serenay Sarıkaya hamlesi!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2019 yılında Serenay Sarıkaya'dan ayrılan oyuncu Kerem Bürsin'den flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Adının aşk dedikodularına karıştığı partneri Hande Erçel ile Maldivler'de tatil yapan Kerem Bürsin, yıllar sonra Serenay Sarıkaya hamlesinde bulundu.

Eski aşkı Serenay Sarıkaya ile 2016'da birlikte gittikleri tatilden çekilen bir kareye etiketleyen Bürsin, neredeyse 5 sene sonra 'Serenay Sarıkaya' etiketini kaldırdı.

Konuşulanlara göre de sevgilisinin isminin sürekli Sarıkaya ile anılmasından rahatsız olan Hande Erçel, yakışıklı oyuncuya resti çekti.

Kerem Bürsin de hiç düşünmeden fotoğraftaki etiketi kaldırıp eski aşkını tarihe gömdü. (Takvim)

Kaynak: Snob Magazin

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