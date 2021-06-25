Kerem Bürsin'in şans meleği tanıdık çıktı
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Kerem Bürsin'in şans meleği tanıdık çıktı

Kerem Bürsin'in şans meleği tanıdık çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Sen Çal Kapımı' dizisindeki rol arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncular Kerem Bürsin ve Hande Erçel, 'Golden Wings Ödül Töreni'ne birlikte katıldılar. Bürsin'in o açıklaması dikkat çekti. İşte detaylar...

Çift, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu ve ailesiyle birlikte Bodrum'da bir çekim gerçekleştiren Hande Erçel, "Çok güzel bir çekimdi. Orada tanıştım Doğulu ailesiyle. Keşke daha fazla vakit geçirebilseydik" ifadelerini kullandı.

Sevgilisi Kerem Bürsin'in doğum gününü sosyal medya hesabından bir fotoğraf ile kutlayan Hande Erçel, paylaşımının binlerce beğeni alması hakkında da konuştu.

"BİRBİRİMİZE ŞANSLI GELİYORUZ"

Erçel, "İçimden geldi, paylaştım" dedi. Muhabirlerin, "Birbirinize şanslı geldiğinizi düşünüyor musunuz?" sorusuna Bürsin, "Kesinlikle" cevabını verdi.

Kerem Bürsin'in şans meleği tanıdık çıktı
Kerem Bürsin'in şans meleği tanıdık çıktı
Kerem Bürsin'in şans meleği tanıdık çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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