Kerem Bürsin'den Hande Erçel'e: Her an her şey olabilir güzelim
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Kerem Bürsin'den Hande Erçel'e: Her an her şey olabilir güzelim

Kerem Bürsin'den Hande Erçel'e: Her an her şey olabilir güzelim
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Uzun süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Maldivler tatilinden sonra Instagram'daki yazışmaları detay dikkat çekti. Bürsin'in Erçel'e verdiği yanıt çiftin hayranları tarafından, "Aşkı ima etti" yorumlarına neden oldu. İşte detaylar...

'Sen Çal Kapımı' dizisinin sezon finalinden sonra Maldivler'e giden Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Instagram'daki yazışmaları dikkat çekti. Aşk yaşadıkları iddia edilen çiftin, yazışmalarındaki detaylar göze çarpttı. Bürsin'in gökyüzüne doğru baktığı kareyi Instagram'dan yayınlayarak, "Bir Dünya... Sahip olduğumuz tek şey bu!" diye yazdı. Oyuncunun mesajına hemen karşılık veren Erçel, "Amanım" yazarak, Dünya emojisi koydu.

Bürsin ise, "Sensin amanım! Bu arada ne güzel fotoğraf çekiyorsun sen... Her an her şey olabilir güzelim" yazmasıyla takipçilerini heyecanlandırdı. Bürsin'in bu yorumu sevenleri tarafından, "Aşkı ima etti" yorumlarına neden oldu. İkili, Maldivler tatilinin ilk gününde bir hayranlarının objektifine takılarak, ifşa olmuştu.

Bürsin, Instagram paylaşımıyla, 22 Nisan Dünya Günü kutladı.

Kaynak: Snob Magazin

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