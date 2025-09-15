Kerem Aktürkoğlu ve Ederson Alanyaspor maçında oynayacak mı, neden yok?

Kerem Aktürkoğlu ve Ederson Alanyaspor maçında neden yok? Süper Lig'in ilk haftasında ertelenen Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşması 17 Eylül Çarşamba günü oynanacak. İki takım da sahaya kilit isimlerinden yoksun çıkacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE EDERSON ALANYASPOR MAÇINDA NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin yıldız isimleri Kerem Aktürkoğlu ve Ederson, 17 Eylül'de Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Statü gereği takımların bazı oyuncuları maç kadrosuna dahil edilemiyor ve bu nedenle iki futbolcu da sahada yer alamayacak. Sarı-lacivertlilerin taraftarları, sezonun açılış haftasından ertelenen maçta bu iki önemli ismin yokluğunu hissedecek.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Alanyaspor'da da benzer şekilde kilit oyuncular kadroda yer almayacak. Bu durum karşılaşmanın dengesini etkileyebilir ve her iki takımın da alternatif kadrolarıyla sahada olmasını zorunlu kılacak.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇINDA HANGİ FUTBOLCULAR, NEDEN OYNAYAMAYACAK?

Fenerbahçe'de Ederson, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu statü gereği Alanyaspor karşılaşmasında görev alamayacak. Sarı-lacivertli ekibin hücum ve orta saha hattında önemli rol oynayan bu isimlerin eksikliği teknik heyet için kadro planlamasında farklı bir düzenlemeyi zorunlu kılacak.

Alanyaspor'da ise Ianis Hagi, Ruan, Meschack Elia ve Steve Mounie bu kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk ekip açısından özellikle hücum hattında yaşanacak eksiklikler dikkat çekiyor. Bu oyuncuların yokluğu, Alanyaspor'un oyun planında değişiklik yapılmasına neden olacak.