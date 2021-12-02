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Kerem Aktürkoğlu: Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kerem Aktürkoğlu: Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum

Galatasaray ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile olan sözleşmesini uzattığı için mutlu olduğunu dile getiren genç oyuncu, "Öncelikle çok mutluyum. İki taraf için de zaten bir soru işareti yoktu en başından beri. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum. Fatih hocama da teşekkür ediyorum. İlk günden beri inandığı, güvendiği ve şans verdiği için. Ben de elimden gelen her şeyi sahada vermek istiyorum. Uzun yıllar boyunca Galatasaray'a en güzel şekilde katkı verip şampiyonluklar yaşamak istiyorum" dedi.

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