Kerem Aktürkoğlu sözleşme olayında Fenerbahçe ceza alır mı, puan silme cezası verilir mi?

Kerem Aktürkoğlu sözleşme olayında Fenerbahçe ceza alır mı, puan silme cezası verilir mi?
Güncelleme:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kadın basketbol takımının sponsorluk imza töreninde yaptığı konuşmada gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özbek, özellikle son günlerde büyük yankı uyandıran, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile iki ayrı sözleşme yaptığı iddialarına da açıklık getirdi. Peki, Kerem Aktürkoğlu sözleşme olayında Fenerbahçe ceza alır mı, puan silme cezası verilir mi?

Başkan Özbek, konunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından incelendiğini belirterek, "TFF bu iddialarla ilgili resmi bir soruşturma başlattı. Benzer durumlar geçmişte FIFA ve UEFA nezdinde de ağır yaptırımlarla sonuçlandı," ifadelerini kullandı. Kerem Aktürkoğlu sözleşme olayında Fenerbahçe ceza alır mı, puan silme cezası verilir mi?

FENERBAHÇELİ YÖNETİCİNİN AÇIKLAMASIYLA GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Basın toplantısında kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sürecin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yakından takip edildiğini söyledi. Özbek, "Fenerbahçeli bir yöneticinin yaptığı açıklama, tartışmanın gizli bir yönü kalmadığını gösterdi. Ne yaptıklarını ve nasıl bir sözleşme düzenlediklerini kendileri kamuoyuna açıkladılar. TFF Başkanı Sayın Hacıosmanoğlu'nun bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu biliyoruz ve süreci titizlikle izleyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

FIFA VE UEFA NEZDİNDE DE YAPTIRIMLARI BULUNUYOR

Dursun Özbek, benzer durumların yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası futbol arenasında da ciddi sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Özbek, "Bu mesele sadece ülkemiz sınırlarında değerlendirilecek bir konu değil. FIFA ve UEFA düzenlemelerinde de bu tür uygulamalara karşı net yaptırımlar mevcut. Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde yaşanan örneklerde kulüplerin cezalandırıldığını gördük. TFF'nin bu konuda çalışma başlatmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Çünkü bu mesele yalnızca bir kulübü değil, Türk futbolunun bütününü etkiliyor" dedi.

TÜRK FUTBOLUNUN GENEL SORUNU OLARAK ELE ALINMALI

Konuya yalnızca Fenerbahçe veya Galatasaray cephesinden bakmanın yanlış olacağını belirten Özbek, "Rekabetin sert olduğu bir ligde tüm kulüpler benzer baskılar altında mücadele ediyor; şampiyonluk yarışı, düşme hattı, harcama limitleri gibi pek çok faktör doğrudan etkileniyor. Bu nedenle meseleye sadece iki kulübün meselesi gibi değil, Türk futbolunun yapısal bir problemi olarak yaklaşmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kerem Aktürkoğlu sözleşme olayı ile ilgili detaylar henüz netleşmedi.

Osman DEMİR
