Kerem Aktürkoğlu'ndan Fatih Terim paylaşımı
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Kerem Aktürkoğlu'ndan Fatih Terim paylaşımı

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fatih Terim paylaşımı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da, karşılaşmada hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da, karşılaşmada hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Teknik direktör Fatih Terim ile olan fotoğrafını paylaşan genç oyuncu, "Yarım asırlık o üçgenin içinde yer alabilmek ne büyük gurur, desteğiniz ve güveniniz için teşekkür ederim hocam" mesajını yazdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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