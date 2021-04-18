Kerem Aktürkoğlu'ndan Fatih Terim paylaşımı

Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da, karşılaşmada hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da, karşılaşmada hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Teknik direktör Fatih Terim ile olan fotoğrafını paylaşan genç oyuncu, "Yarım asırlık o üçgenin içinde yer alabilmek ne büyük gurur, desteğiniz ve güveniniz için teşekkür ederim hocam" mesajını yazdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı