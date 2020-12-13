Kerem Aktürkoğlu: "Korona virüs test sonucum maalesef pozitif çıktı"
Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray, 1 futbolcusunun korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu da sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. 22 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan Covid-19 PCR test sonucum maalesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi. Tedavi ve izolasyon sürecim başladı. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı