Kerem Aktürkoğlu: "Korona virüs test sonucum maalesef pozitif çıktı"
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Kerem Aktürkoğlu: "Korona virüs test sonucum maalesef pozitif çıktı"

13.12.2020 22:11 | Son Güncelleme: 13.12.2020 22:24
Kerem Aktürkoğlu:

Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray, 1 futbolcusunun korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu da sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. 22 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan Covid-19 PCR test sonucum maalesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi. Tedavi ve izolasyon sürecim başladı. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kerem Aktürkoğlu: 'Korona virüs test sonucum maalesef pozitif çıktı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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