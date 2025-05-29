Kerem Aktürkoğlu kiminle evlendi? Kerem Aktürkoğlu eşi Ceren Azak kimdir?

Kerem Aktürkoğlu kiminle evlendi? Kerem Aktürkoğlu eşi Ceren Azak kimdir?
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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz yıl aralık ayında nişanlandığı Ceren Azak ile dünyaevine girdi. Gelişme sonrası Kerem Aktürkoğlu kiminle evlendi ve Kerem Aktürkoğlu eşi Ceren Azak kimdir, konuları merak edildi.

Başarılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, nişanlısı Ceren Azak ile dünyaevine girdi. Peki, Kerem Aktürkoğlu kiminle evlendi? Kerem Aktürkoğlu eşi Ceren Azak kimdir?

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMİNLE EVLENDİ?

Portekiz Ligi'nde sezonu tamamlamasının ardından soluğu memleketi Kocaeli'de alan Kerem Aktürkoğlu, ailesi ve sevdikleriyle vakit geçirdikten sonra hayatının en özel günlerinden birini yaşadı.

Türk futbolunun parlayan yıldızlarından, Gölcüklü milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, hayatını Ceren Azak ile birleştirdi.

CEREN AZAK KİMDİR?

Ceren Azak, Kocaeli'de yaşayan ve özel bir eğitim merkezinde çocuk gelişimcisi olarak görev yapan genç bir uzmandır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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