Başarılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, nişanlısı Ceren Azak ile dünyaevine girdi. Peki, Kerem Aktürkoğlu kiminle evlendi? Kerem Aktürkoğlu eşi Ceren Azak kimdir?

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMİNLE EVLENDİ?

Portekiz Ligi'nde sezonu tamamlamasının ardından soluğu memleketi Kocaeli'de alan Kerem Aktürkoğlu, ailesi ve sevdikleriyle vakit geçirdikten sonra hayatının en özel günlerinden birini yaşadı.

Türk futbolunun parlayan yıldızlarından, Gölcüklü milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, hayatını Ceren Azak ile birleştirdi.

CEREN AZAK KİMDİR?

Ceren Azak, Kocaeli'de yaşayan ve özel bir eğitim merkezinde çocuk gelişimcisi olarak görev yapan genç bir uzmandır.