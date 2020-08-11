Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kerem Aktürkoğlu kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor?
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Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kerem Aktürkoğlu kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor?

Performansı ile sporseverlerin beğenisini toplayan Kerem Aktürkoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor? Kerem Aktürkoğlu kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor gibi soruların sorulduğu Kerem Aktürkoğlu hakkında, Kerem Aktürkoğlu kimdir konusu araştırılıyor.

Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kerem Aktürkoğlu kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor?
11.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:35

Spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden olan Kerem Aktürkoğlu, kariyeri ve performansı ile emrak ediliyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kerem Aktürkoğlu kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? İşte, Kerem Aktürkoğlu'nin merak edilenleri!

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Ekim 1998

Boy: 1,73 m

Şu andaki takımı: 24 Erzincanspor (#9/ Orta saha)

21 Ekim 1998 yılında Kocaeli'de dünyaya gelen Muhammed Kerem Aktürkoğlu, futbola 2011 yılında Gölcükspor'da başladı. Aktürkoğlu, 2013'te Hisarerynspor'un yolunu tuttuktan sonra 2014 yılında Başakşehir'in altyapısına katıldı. Başakşehir'de dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, 2015 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı. İstanbul ekibinde U21 ve U19 takımlarında forma giyen Kerem, A takımda görev alamadı ve 2016-2017 sezonunda 3. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a kiralandı. Burada 27 maça çıkan Kerem, 4 gol kaydetti. 2018 yılında Karacabey Belediyespor'a transfer olan ve 35 maçta 3 gol atabilen 21 yaşındaki oyuncu, 2019-2020 sezonunun başında 24 Erzincanspor'un yolunu tuttu.

KEREM AKTÜRKOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Kerem Aktürkoğlu yaşı: 21

KEREM AKTÜRKOĞLU NERELİ?

Kerem Aktürkoğlu İzmit doğumludur.

KEREM AKTÜRKOĞLU HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Kerem Aktürkoğlu mevkisi: Orta saha

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