Kerem Aktürkoğlu Juventus'a mı gidecek?

Kerem Aktürkoğlu Juventus'a mı gidecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benfica'da forma giyen ve başarılı bir sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Peki, Kerem Aktürkoğlu Juventus'a mı gidecek?

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Serie A devi Juventus, Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu için Portekiz kulübüne 25 milyon euroluk teklif yaptı. Benfica, Kerem için 40 milyon euroluk bir teklif bekliyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu Juventus'a mı gidecek?

KEREM AKTÜRKOĞLU JUVENTUS'A MI GİDECEK?

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Juventus, Benfica forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde, İtalyan devinin Benfica'ya 25 milyon euroluk ön teklif yaptığı belirtildi.

BENFICA'NIN BEKLENTİSİ

Ancak Benfica'nın Torino ekibinin teklifini az bulduğu ve 26 yaşındaki oyuncu için 40 milyon euroluk bonservis beklentisinde olunduğı dile getirildi. Juventus'un o rakamlara çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.

SEZON PERFORMANSI

Benfica'da ilk sezonunda 49 maça çıkan Kerem, 16 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. Kerem'in Portekiz ekibi ile 2029 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi için tutuklama kararı

5. dalga operasyonda belediye başkanı ve eski CHP'li vekil tutuklandı
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi

TBMM'de başkan 3. turda seçildi
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah

TBMM'de tokalaştılar! Bahçeli, Özel'i söylediğiyle güldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bestemsu Özdemir'den ihanet itirafı! Onları otelde bastım

Çok Konuşulacak ihanet itirafı: Otelde ortak arkadaşımızla bastım
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Ünlü iş insanını aslanlar yedi

Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

Enflasyon belli oldu! İşte memur ve emeklinin zam oranları
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Survivor'ın favori ismi apar topar yarışmayı terk etti! Durum vahim
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.