Kerem Aktürkoğlu: İnşallah turu geçen taraf biz olacağız

"Hiçbir şey bitmedi"

" Barcelona, belki de daha önce görmediği bir taraftar görecek"

Karşılaşma öncesinde İspanyol basınında kendisi için yapılan haberleri görünce mutlu olduğunu belirten genç oyuncu, "Benim için, takımım için, Galatasaray için güzel şeyler bunlar. Ben de bunları duydukça çok mutlu oluyorum. Daha hiçbir şey bitmedi. Daha benim için her şey yeni başlıyor. Bunları çok fazla düşünüp de kafamı bunlarla yoğunlaştırmıyorum. Lig uzun, çok önemli maçlarımız var. Ben onları düşünüyorum. İnşallah performansım daha da artar" diyerek sözlerini noktaladı.