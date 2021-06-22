Kerem Aktürkoğlu: "Hocamı, takım arkadaşlarımı ve evimi çok özlemişim"
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Kerem Aktürkoğlu: "Hocamı, takım arkadaşlarımı ve evimi çok özlemişim"

Kerem Aktürkoğlu: 'Hocamı, takım arkadaşlarımı ve evimi çok özlemişim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, milli takım dönüşü sarı-kırmızılıların antrenmanını ziyaretti.

Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, milli takım dönüşü sarı-kırmızılıların antrenmanını ziyaretti. Sosyal medya hesabından Fatih Terim ile fotoğrafını paylaşan Aktürkoğlu, "Hocamı, takım arkadaşlarımı ve evimi çok özlemişim. Florya havası almak beni çok iyi hissettirdi. En kısa zamanda takımımla beraber yeniden sahada olacağım" dedi.

Milli takım kampından dönen Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, antrenman öncesi takımı ziyaret ederek Teknik Direktör Fatih Terim ile sohbet etti. Sosyal medya hesabından Terim ile çekilmiş fotoğrafı paylaşan Aktürkoğlu, "Hocamı, takım arkadaşlarımı ve evimi çok özlemişim. Bugün Florya havası almak beni çok iyi hissettirdi. En kısa zamanda takımımla beraber yeniden sahada olacağım" notunu ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kerem Aktürkoğlu: "Hocamı, takım arkadaşlarımı ve evimi çok özlemişim" - Haberler Spor
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