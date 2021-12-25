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Kerem Aktürkoğlu gol sayısını 7'ye çıkardı

Kerem Aktürkoğlu gol sayısını 7'ye çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor maçında attığı gole bu sezon 7. golünü kaydetti.

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Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor maçında attığı gole bu sezon 7. golünü kaydetti. Kerem bu gollerin 4'ünü lig, 3'ünü Avrupa kupalarında attı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü milli futbolcu Kerem Aktüroğlu kaydetti. Maçın 52. dakikasında sahneye çıkan Kerem, ceza sahası dışından yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 23 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 7'e yükseltti. Başarılı futbolcu bu gollerin 4'ü Süper Lig'de, 3'ünü de Avrupa kupalarında attı.

Mücadeleye 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 86. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kerem Aktürkoğlu gol sayısını 7'ye çıkardı

Kerem Aktürkoğlu gol sayısını 7'ye çıkardı

Kerem Aktürkoğlu gol sayısını 7'ye çıkardı

Kerem Aktürkoğlu gol sayısını 7'ye çıkardı

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