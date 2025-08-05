Tartışmalar devam ederken, futbolseverlerin aklındaki en büyük sorulardan biri şu: Kerem Aktürkoğlu, çocukluğundan bu yana Fenerbahçeli mi? Oyuncunun taraftarlık geçmişiyle ilgili çeşitli söylentiler ortaya atılırken, bu durum transfer iddialarının yarattığı atmosferi daha da karmaşık bir hale getiriyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçeli mi?

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇELİ Mİ?

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu: "Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçeli." ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Kerem Aktürkoğlu, Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çekici isimlerden biridir. 21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğan Kerem, küçük yaşlarda futbola olan ilgisiyle ön plana çıkmıştır. Henüz 10 aylıkken ailesiyle birlikte 1999 Gölcük Depremi'nden sağ kurtulması, onun hayata karşı gösterdiği direncin ilk işaretidir.

FUTBOLA BAŞLANGICI VE ALTYAPI YILLARI

Kerem Aktürkoğlu, futbola Gölcükspor altyapısında başladı. Kısa sürede yeteneği fark edilen genç oyuncu, Hisareynspor'un ardından İstanbul Başakşehir altyapısına transfer oldu. Burada profesyonel sözleşme imzalasa da A takımda forma şansı bulmakta zorlandı. Kiralık olarak Bodrumspor ve Karacabey Belediyespor'da forma giydi.

Futbol kariyerinde asıl çıkışı 24 Erzincanspor'da yaptı. 2019–2020 sezonunda bu takımda 20 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Bu performans, onun Süper Lig devi Galatasaray'a transferinin önünü açtı.

GALATASARAY'DA YÜKSELEN YILDIZ

Kerem Aktürkoğlu, 2020 yılında Galatasaray'a transfer oldu ve burada kısa sürede adından söz ettirmeye başladı. Özellikle 2021–2022 sezonunda gösterdiği performansla takımının en önemli hücum silahlarından biri haline geldi. Hızı, çabukluğu ve bire birde rakibini geçme yeteneği ile ön plana çıktı.

2022–2023 sezonunda Galatasaray formasıyla hem Süper Lig şampiyonluğu yaşadı hem de asist krallığına ulaşarak kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçirdi. Taraftarlarla kurduğu bağ, onu takım kaptanlığına kadar taşıdı.

AVRUPA'YA TRANSFER: BENFICA

Kerem'in başarılı performansı Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti ve 2024 yılında Portekiz'in güçlü ekiplerinden Benfica'ya transfer oldu. Transfer bedelinin yaklaşık 12 milyon euro olması, onun ne kadar değerli bir oyuncu haline geldiğinin göstergesidir.

Benfica formasıyla ilk sezonunda etkileyici bir performans sergileyen Kerem, Portekiz Ligi'nde "Ayın Oyuncusu" ve "Ayın Forveti" gibi bireysel ödüller kazandı. Özellikle Rio Ave karşısında yaptığı hat-trick ile Avrupa basınında da manşetlere çıktı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Kerem Aktürkoğlu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda da önemli bir yere sahiptir. 2021 yılında ilk kez milli formayı giydi. EURO 2020 ve EURO 2024 turnuvalarında milli kadroda yer aldı. Gürcistan'a attığı gol ve İzlanda karşısında yaptığı hat-trick, onun milli forma altındaki en dikkat çeken anları arasında yer aldı.

OYUN STİLİ VE KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Sol kanatta görev yapan Kerem, hızlı oyun tarzı, etkili dribbling yeteneği ve sürpriz şutları ile tanınır. Aynı zamanda takım oyununa yatkınlığı ve saha içindeki disipliniyle teknik direktörlerin güvenini kazanmıştır.

ÖZEL HAYATI VE KARİYERİNE ETKİSİ

Kerem Aktürkoğlu, özel hayatında sakin bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir. Ailesine olan bağlılığı ve geçmişinde yaşadığı zorluklar, onu daha olgun ve karakterli bir sporcu haline getirmiştir. Sosyal sorumluluk projelerine olan ilgisiyle de örnek bir sporcu profilindedir.