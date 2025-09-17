Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe Alanyaspor maçında neden yok?

Geçtiğimiz pazar akşamı Trabzonspor'u mağlup ederek moral depolayan Fenerbahçe, ligde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı. Peki Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynayacağı bu maçta neden kadroda yer almayacak?

FENERBAHÇE ALANYASPOR'U AĞIRLIYOR

Fenerbahçe, Alanyaspor'un 2016 yılında Süper Lig'e yükselmesinden bu yana rakibiyle 19. kez kozlarını paylaşacak. Oynanan 18 maçın 11'ini sarı-lacivertliler kazanırken, turuncu-yeşilliler 3 galibiyet alabildi. Taraflar 4 maçta ise yenişemedi. Fenerbahçe bu süreçte 39 gol atarken, Alanyaspor 17 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'deki mücadeleyi 3-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmandan da 2-0'lık galibiyetle dönmüştü.

Sarı-lacivertliler, Alanyaspor'a karşı son dönemde büyük üstünlük kurmuş durumda. Süper Lig'de oynanan son 7 maçta rakibine mağlup olmayan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların son 5'inde 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Alanyaspor'un Fenerbahçe'ye karşı son galibiyeti ise 24 Ekim 2021'de Kadıköy'de geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU NEDEN KADRODA YOK?

Fenerbahçe'nin 5 yeni transferi, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos'ta oynanması planlanan karşılaşma, Fenerbahçe'nin Avrupa kupası eleme maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu tarihten sonra takıma katılan Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Edson Alvarez, Marco Asensio ve Ederson, statü gereği kadroya dahil edilemeyecek.

İşte ilk 11: