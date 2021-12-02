Kerem Aktürkoğlu, 5 yıl daha Galatasaray'da - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kerem Aktürkoğlu, 5 yıl daha Galatasaray'da

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kerem Aktürkoğlu, 5 yıl daha Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. 23 yaşındaki oyuncu, 2026'ya kadar sarı kırmızılı formayı terletecek.

Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalanmıştır.

2020-2021 Süper Lig Sezonu yaz transfer döneminde Galatasarayımıza transfer olan genç futbolcu, takımımızda gösterdiği gelişimle Türkiye A Milli Takıma yükseldi. Ay-yıldızlı A Milli forma ile ilk maçına 27 Mayıs 2021 tarihinde çıkan Kerem, 8 maçta 3 gollük performans ortaya koydu.

Galatasaray'da şu ana kadar 54 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcumuz, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Kerem Aktürkoğlu'nu tebrik ediyor, Galatasaray forması altında başarılı kariyerinin devamını diliyoruz."


Kerem Aktürkoğlu, 5 yıl daha Galatasaray'da

Kerem Aktürkoğlu, 5 yıl daha Galatasaray'da

Son Dakika: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'yla 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Son Dakika: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'yla 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

 Bu atamalar çok konuşulacak! 4 büyükler isyan açıklamalarını hazırladı bile

Bu atamalar çok konuşulacak! 4 büyükler isyan açıklamalarını hazırladı bile

 Başkan Burak Elmas, Galatasaray taraftarını sevince boğan haberi verdi: Kerem'le prensipte anlaştık

Başkan Burak Elmas, Galatasaray taraftarını sevince boğan haberi verdi: Kerem'le prensipte anlaştık

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title