Kerem Aktürkoğlu, 5 yıl daha Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. 23 yaşındaki oyuncu, 2026'ya kadar sarı kırmızılı formayı terletecek.

Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalanmıştır.

Kerem Aktürkoğlu'nu tebrik ediyor, Galatasaray forması altında başarılı kariyerinin devamını diliyoruz."