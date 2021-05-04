'KEREBİÇ' TATLISI, RAMAZAN SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ OLDU
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'KEREBİÇ' TATLISI, RAMAZAN SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'e özgü tescilli tatlı olan kerebiç, Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi oldu.

MERSİN'e özgü tescilli tatlı olan kerebiç, Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi oldu.

Mersin'e özgü coğrafi işaret tescil belgeli kerebiç tatlısı üreticileri, Ramazan ayında yoğun mesai gerçekleştiriyor. Sindirim sistemini yormayan, hafifliği dolayısıyla ramazan ayının önemli tatlıları arasında yer alan kerebiç, yoğun çalışmanın ardından kadınların ellerinde şekillenerek sofralara hazır hale getiriliyor. Hamurun irmik, yağ, karbonat ve şekerle yoğrulmasının ardından talebe göre fıstıklı ya da cevizli olarak hazırlanan tatlılar, üzerine çöven otu köklerinden yapılan kaymak konularak servis ediliyor. Ramazan tatlısı olarak çıkan kerebiç, yıllar içerisinde ününü arttırarak yılın her günü vatandaşların beğenisine sunuluyor. Kargoyla Türkiye'nin farklı illerine de gönderilen kerebiçe yurt dışından da yoğun talep eliyor.

FISTIKLISI 90, CEVİZLİSİ 60 LİRA

Ramazanda satışları büyük ölçüde artan kerebicin fıstıklısının kilogramı 90 liradan, cevizlisi ise 60 liradan satışa sunuluyor. Mersin'de yarım asırdan fazladır yıllardır kerebiç üretimi ve satışı yapan Kerebiççi Hayri Usta, Ramazan ayında üretimi iki katına çıkardı. Her gün kadınların sabahın erken saatlerinde başladıkları üretim, akşam saatlerine kadar sürüyor. Maske, eldiven ve hijyen kuralları çerçevesinde yapılan üretim sırasında kadınlar sosyal mesafeye de dikkat ediyor. Kerebiç satıcısı Pınar Tosunoğlu, Kerebiç Ramazan tatlısı olarak ortaya çıktı, ancak şimdilerde yılın 365 günü üretim yapıyoruz. Talep çok iyi. Paket servis ve kargo ile hizmet veriyoruz. Hafif, hazmı kolay, lezzetli bir tatlı. Tüm vatandaşlarımıza afiyet olsun dedi.

'KEREBİÇ' TATLISI, RAMAZAN SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ OLDU
'KEREBİÇ' TATLISI, RAMAZAN SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ OLDU
'KEREBİÇ' TATLISI, RAMAZAN SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ OLDU
'KEREBİÇ' TATLISI, RAMAZAN SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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