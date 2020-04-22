Kerebiç tatlısı Ramazan sofralarını süslemeye hazırlanıyor
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Mersin, Güncel

Kerebiç tatlısı Ramazan sofralarını süslemeye hazırlanıyor

MERSİN'e özgü Ramazan ayının vazgeçilmezi olan kerebiç tatlısı, sofralardaki yerini almaya hazırlanıyor.

22.04.2020 08:38 | Son Güncelleme: 22.04.2020 08:39
Kerebiç tatlısı Ramazan sofralarını süslemeye hazırlanıyor

MERSİN'e özgü Ramazan ayının vazgeçilmezi olan kerebiç tatlısı, sofralardaki yerini almaya hazırlanıyor.

Tamamen doğal, çok hafif bir tatlı olması nedeniyle geniş kitleler tarafından tüketilen ve özel kaymağı ile damak tadına düşkün olanların sofrasını süsleyen kerebiç tatlısının satışları, ramazan ayının yaklaşması ile arttı. Mersin'de 30 yılı aşkın bir süredir kerebiç üretimi ve satışını yapan Kerebiççi Oğuz da işletme de günlerde üretimini arıttırdı.

DOĞAL YOLLA EDİLEN ÜRÜNLERDEN YAPILIYORÖzellikle, çöven otu kökünün kaynatılarak doğal yolla elde edilen köpüğü ile dikkat çeken kerebiç tatlısının yapılışını anlatan Kerebiççi Oğuz yetkilisi Zülküf Taş, kerebiçin doğal bir tatlı olması nedeniyle tercih edildiğini kaydetti.İçli köfteye benzeyen kerebiçin irmikten yapıldığını anlatan Taş, "Yağ ve su ile karıştırılan irmik hamur kıvamına getirilir. Köpüğü tamamen doğaldır. Çöven denilen ağaç kökünden yapılır. Kök 3-5 saat kaynatılır, çay gibi demlenir. Suyu alınarak mikserde çırpılır. Şekerle birleştirildiği zaman bembeyaz olur ve kıvama gelir. İçinde yağ, süt, yumurta yoktur ve tamamen doğaldır. Ramazanda çok tüketilir ve Mersin'in vazgeçilmezidir" dedi.Cevizli kerebiçin kilo fiyatı 50 TL'den satılırken, fıstıklısının ise kilosu 64 TL'den satılıyor.COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİ ALDI

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, doğallığı ve hafifliğiyle damakları tatlandıran kerebiç tatlısına Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kentin adıyla coğrafi işaret tescil belgesi verildi.


Kaynak: DHA

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