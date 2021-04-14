'Kerebiç' bu Ramazan'da sofraların vazgeçilmez tatlısı oldu
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'Kerebiç' bu Ramazan'da sofraların vazgeçilmez tatlısı oldu

İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ - Haberler | Güncel

'Kerebiç' bu Ramazan'da sofraların vazgeçilmez tatlısı oldu Mersin yöresine özgü bir tatlı çeşidi olan ve genellikle Ramazan ayında daha fazla imal edilerek tüketilen kerebiç, sofralardan eksik edilmiyor Mersin'de uzun yıllardır kebebiç üretimi ve satışı yapan Kerebiççi Oğuz'da 15 kadın...

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'Kerebiç' bu Ramazan'da sofraların vazgeçilmez tatlısı oldu

Mersin yöresine özgü bir tatlı çeşidi olan ve genellikle Ramazan ayında daha fazla imal edilerek tüketilen kerebiç, sofralardan eksik edilmiyor

Mersin'de uzun yıllardır kebebiç üretimi ve satışı yapan Kerebiççi Oğuz'da 15 kadın sabahtan akşamın geç saatlerine kadar kerebiç yapıyorlar

Korona virüs salgını dolayısıyla 3'lü, 4'lü şekilde ayrı ayrı yerlerde kerebiç yapan kadınların, maske ve eldiven taktıkları da görüldü

MERSİN - Mersin yöresine özgü bir tatlı çeşidi olan ve genellikle Ramazan ayında daha fazla imal edilerek tüketilen kerebiç, sofralardan eksik edilmiyor. Mersin'de uzun yıllardır kebebiç üretimi ve satışı yapan Kerebiççi Oğuz'da 15 kadın, sabahtan akşamın geç saatlerine kadar kerebiç yapıyorlar. Korona virüs salgını dolayısıyla 3'lü, 4'lü şekilde ayrı ayrı yerlerde kerebiç yapan kadınların, maske ve eldiven taktıkları da görüldü.

Mersin'de uzun yıllardır kerebiç üretimi ve satışını yapan Kerebiççi Oğuz, Ramazan ayında üretimi 2 kat artırdı. Her gün 15 kadın sabahın erken saatlerinde başladıkları kerebiç yapma işlemini, akşama kadar sürdürüyor. Kerebiçin yanında mamul üretimi de yapan kadınlar, günde binlerce kerebiç üretiyor. Eski yıllarda üretimi bir arada yapan kadınlar, bu yıl ise korona virüs salgını dolayısıyla 3'lü, 4'lü şekilde ayrı ayrı yerlerde kerebiç yapıyorlar. Ayrıca kadınlar eldiven ve maske kullanarak, vatandaşlara sağlıklı kerebiç üretimi yapıyorlar.

"Bu ay çok fazla satış oluyor"

Üretim yapan kadınlardan biri olan ve 8 yıldır kerebiç işini yapan Suna Kurucu, Ramazan ayı dolayısıyla çalışmalarının 2 katına çıktığını söyledi. Kerebiçin Ramazan tatlısı olarak bilindiğini kaydeden Kurucu, "Eskiden sadece Ramazan ayında yapılırdı ama artık yılın 12 ayı yapıyor. Tabi bu ay çok fazla satışı oluyor. Kerebiç ham maddesi irmik. Zaten bu dönemde en çok tercih edilen tatlıların başında gelmesinin sebebi hafif ve sağlıklı bir tatlı olmasıdır. İçinde bulunan herşey doğal. İçine fıstık ve ceviz konularak yapılıyor. Kaymağı da tamamen doğal ürünlerden yapılıyor. Bu dönemde sabah 05.00'da işe başlıyoruz. Pandemi dolayısıyla sosyal mesafeyi koruma adına imalathaneleri 2-3 yere böldük kalabalık olmasın diye. Bu şekilde üretimi devam ettiriyoruz" dedi.

"Günde 80-90 tava üretim yapıyoruz"

Günde yüzlerce adet kerebiç ürettiklerini kaydeden Kurucu, "Hiç olmuyorsa günde 80-90 tava üretim yapıyoruz. Bu günden güne değişebiliyor. Şu anda Ramazan ayının başındayız. Bu önümüzdeki dönemde fazla olacaktır. Kerebiçe ilgi her zaman yüksektir. Kerebiç diğer tatlılar gibi değil kan şekerini hemen yükseltmediği için o yüzden tercih edilen bir tatlıdır. Şu anda talepten de bunu görebiliyoruz. Bunun tadını bilmeyen bile Ramazan ayında mutlaka bir kez yer. Zaten bir kere yedi mi bir daha da bırakmaz" şeklinde konuştu.

Kerebiçin köpüğü hakkında da bilgiler veren Kurucu, "Köpüğün yapılmasında çöven kökünü kullanırız. Bu kök önce iyice yıkandıktan sonra 3-4 saat kaynatılır. Su kahverengiyi alınca su süzülür. Süzdükten sonra soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra da çırpma makinesiyle iyice çırpılır. Soğuyan su çırpınca beyaz köpük halini almaya başlar. Sonra sıcak şerbeti dökmeye başlarız ve beyaz köpük halini alır" ifadelerini kullandı.

'Kerebiç' bu Ramazan'da sofraların vazgeçilmez tatlısı oldu
'Kerebiç' bu Ramazan'da sofraların vazgeçilmez tatlısı oldu
'Kerebiç' bu Ramazan'da sofraların vazgeçilmez tatlısı oldu
'Kerebiç' bu Ramazan'da sofraların vazgeçilmez tatlısı oldu
'Kerebiç' bu Ramazan'da sofraların vazgeçilmez tatlısı oldu
'Kerebiç' bu Ramazan'da sofraların vazgeçilmez tatlısı oldu
'Kerebiç' bu Ramazan'da sofraların vazgeçilmez tatlısı oldu
'Kerebiç' bu Ramazan'da sofraların vazgeçilmez tatlısı oldu
'Kerebiç' bu Ramazan'da sofraların vazgeçilmez tatlısı oldu
'Kerebiç' bu Ramazan'da sofraların vazgeçilmez tatlısı oldu
'Kerebiç' bu Ramazan'da sofraların vazgeçilmez tatlısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ

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