KErciş'te kar ve tipinin ardından kartpostallık görüntüler oluştu - VAN
-Karın kapladığı Erciş'teki manzaranın drone ile havadan görüntülenmesi -Kar manzarasında fotoğraf için poz verenler -Fotoğrafçılarla röportaj VAN - Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar ve tipinin ardından kartpostallık görüntüler oluştu.
11.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:22
-Karın kapladığı Erciş'teki manzaranın drone ile havadan görüntülenmesi
-Kar manzarasında fotoğraf için poz verenler
-Fotoğrafçılarla röportaj VAN - Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar ve tipinin ardından kartpostallık görüntüler oluştu. İlçedeki vatandaşlar, oluşan bu güzel manzara karşısında fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA