KErciş'te kar ve tipinin ardından kartpostallık görüntüler oluştu - VAN
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KErciş'te kar ve tipinin ardından kartpostallık görüntüler oluştu - VAN

-Karın kapladığı Erciş'teki manzaranın drone ile havadan görüntülenmesi -Kar manzarasında fotoğraf için poz verenler -Fotoğrafçılarla röportaj VAN - Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar ve tipinin ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

11.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:22
KErciş'te kar ve tipinin ardından kartpostallık görüntüler oluştu - VAN

-Karın kapladığı 'teki manzaranın drone ile havadan görüntülenmesi

-Kar manzarasında fotoğraf için poz verenler

-Fotoğrafçılarla röportaj - Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar ve tipinin ardından kartpostallık görüntüler oluştu. İlçedeki vatandaşlar, oluşan bu güzel manzara karşısında fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: KErciş'te kar ve tipinin ardından kartpostallık görüntüler oluştu - VAN
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