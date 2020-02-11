: KErciş'te kar ve tipinin ardından kartpostallık görüntüler oluştu - VAN

11.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:22

-Karın kapladığı Erciş'teki manzaranın drone ile havadan görüntülenmesi

-Kar manzarasında fotoğraf için poz verenler

-Fotoğrafçılarla röportaj VAN - Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar ve tipinin ardından kartpostallık görüntüler oluştu. İlçedeki vatandaşlar, oluşan bu güzel manzara karşısında fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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