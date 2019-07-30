Kerç Boğazı'ndaki yangında zarar gören gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi



KIRIM'daki Kerç Boğazı'nda 21 Ocak tarihinde yakıt transferi yapıldığı sırada çıkan yangında zarar gören gemilerden Tanzanya bayraklı 'M/T Candy', İzmir'in Aliağa ilçesindeki tersaneye götürülmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi.

Comoros Adaları Bayraklı 'Feras' isimli römorkör tarafından çekilen gemiye güvenlik gerekçesiyle, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-3' römorkörü refakat etti.

Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' gemileri arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi kurtarılmıştı.



Kaynak: DHA

- Çanakkale