Kerç Boğazı'nda Ölen Gemicinin Torbalı'daki Evine Ateş Düştü

KERÇ Boğazı'nda yakıt transferi yapan iki gemide çıkan yangında yaşamını yitiren gemicilerden çarkçıbaşı Erdoğan Çetinok'ın (40) İzmir'in Torbalı ilçesindeki evine ateş düştü.

Kerç Boğazı'nda, 21 Ocak günü Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' adlı gemiler arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangında ölen 4 Türk mürettebattan biri de çarkçıbaşı Erdoğan Çetinok oldu. 20 yıllık denizci Çetinok'un ölüm haberi, Torbalı'nın Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki evine ulaştı. 2 çocuk babası Çetinok'un eşi Fatma Çetinok, acı haberle yıkıldı. Gözyaşlarına boğulan Fatma Çetinok'u yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Çetinok'un ölüm haberinin duyulması üzerine komşuları ve yakınları taziye için eve akın etti.

- İzmir

Kaynak: DHA