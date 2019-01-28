Kerç Boğazı'nda Hayatını Kaybeden Türklerin Cenazeleri Getirildi

Haber-Kamera: Enver ALAS - İlkay DİKİCİ - İstanbul DHA

Kerç Boğazı yakınlarında bulunan 2 gemide çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 4 Türk denizcinin cenazesi İstanbul'a getirildi.

Moskova-İstanbul seferiyle getirilen cenazelerden 3'ü Rus havayolu şirketi Aeroflot'un, 1'i ise THY'nin uçağında bulunurken her iki uçak da 16.30 sıralarında Atatürk Havalimanı indi.

Kaynak: DHA