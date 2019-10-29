Kerbela Valisi: "Cenaze görüntüleri sahte"

29.10.2019 15:16

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde gece meydana gelen olaylarda en 20 kişinin öldürüldüğü iddiaları ile ilgili çelişkili açıklamalar yapılırken, Kerbela Valisi sosyal medyada paylaşılan cenaze görüntülerinin sahte olduğunu söyledi.

Kerbela'da dün gece yaşanan olaylarda yaklaşık 20 kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürülmesiyle ilgili açıklama yapan Vali Nasif el-Hattabi, protesto gösterilerinde kimsenin ölmediğini ileri sürdü. el-Hattabi, "Bazıları başka yerlerden çektikleri görüntülerin Kerbela'da olduğunu iddia ettiler. Kentteki protesto gösterilerinde güvenlik güçlerimiz metanetini korudu. Kentin imajını kirletmek için bir kampanya var" diye konuştu.

Bu sabah kentteki olaylarda 18 kişinin öldüğünü, 800'den fazla kişinin de yaralandığını söyleyen Irak İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı'nın açıklamasında sonra komiserlikten yeni bir açıklama yapıldı. Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, meydana gelen şiddet olaylarında 1 kişinin öldüğünü ve 154'ü güvenlik güçleri mensubu olmak üzere 192 kişinin yaralandığını duyurdu.

(İHA)

Kaynak: İHA