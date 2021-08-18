Son dakika haber: Kerbela şehitleri Kars'ta anıldı

Bir son dakika haberine göre Hazreti Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin 1382. yılı nedeniyle Kars'ta binlerce kişinin katılımıyla anma yürüyüşü düzenlendi.