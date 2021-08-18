Kerbela şehitleri anıldı (3)

Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş tamamlandı.

Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş tamamlandı.

Irak'ın Kufe kenti yakınlarındaki Kerbela Çölü'nde, Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu, Emevilerin 2'nci Halifesi Yezid bin Muaviye'nin, Hazreti Hüseyin'in kendisine biat etmesini istemesi nedeniyle yaşanan üzücü hadiseler, Hazreti Muhammed'i ve onun ehlibeytini seven müminleri derinden yaraladı.

Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin, muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü'nde şehit edilmeleri nedeniyle bugün, "matem günü" olarak görülüyor ve Kerbela şehitleri, bugün düzenlenen etkinliklerle yad ediliyor.

Bu kapsamda Kars'ta düzenlenen etkinlikte, Işıklı ve diğer camilerde toplanan vatandaşlar, daha sonra Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdüler

Ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan binlerce kişi, buradan yürüyüşe başladı.

Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Merkez Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu.

Okunan mersiyelerde bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Siyah elbise giyen kadınlar, ellerinde Zülfikar kılıçlarıyla yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşte çocukların taşıdığı, üzerinde "Hazreti Ali Asger (A.S)" yazan sembolik tabut dikkati çekti.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı yürüyüş, Faikbey, GAMP üzerinden İnönü Caddesi'nden devam etti.

Polis ekiplerinin de yoğun güvenlik önemi aldığı yürüyüşte, katılımcılar Kars Garnizon Şehitliği'nde saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okuyarak şehitler için dua etti.

Gözyaşı döküp dua ettiler

Katılımcılar daha sonra yürüyüşü Azeri Mazarlığı'nda tamamlayarak burada da gözyaşı döküp dua okudu.

Ehlibeyt Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Seyyid Ali Ekber Işık, törende yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in evrensel bir peygamber olduğunu anlattı.

Peygamberlerin sadece bir kitle için değil bütün insanlık için gönderildiğini ifade eden Işık, şöyle konuştu:

"Bu matem ve yas, evrensel bir yastır, bu yas hiçbir mezhebe, ırka, kitleye ait değildir. İmam Hüseyin ıslah etmek için yola çıktı, isyan etmek için değil. Kerbela'da İmam Hüseyin'i şehit etmeye gelenler, Yahudi, Hristiyan, Ateist de değildi, oraya gelenler namaz kılan, oruç tutan, 'Müslümanım' diyen kimselerdi. Demek ki gerçek anlamda imanı olmayınca iş bu boyuta varıyor. İmam Hüseyin sadece Aşure gününde o insanlara 70 defa konuşma yaptı. Allah resulü bu yola nasıl tek başına çıktı ve başardıysa, İmam Hüseyin de tek başına kalacağını bile bile yola çıktı ve başardı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik