Kerbela polisi: Sadece 1 ölü var, o da cinayet

29.10.2019 11:25

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde gece saatlerinde meydana gelen protesto gösterileriyle ilgili çelişkili açıklamalar geldi. Kent polisi 20 kişinin öldüğü belirtilen haberleri yalanlarken, Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise 18 kişinin öldüğünü iddia etti.

Irak'ın başkenti başta olmak üzere güney illerinde de devam eden gösterilerin 4. gününde Kerbela kentinde gece saatlerinde meydana gelen olaylarda 20 protestocunun öldüğüne dair çıkan haberleri yalanlayan Kerbela Polis Komutanlığı, dünkü olaylarda ne güvenlik güçleri ne de göstericilerden kimsenin ölmediğini kaydetti. Kentte sadece 1 kişinin cinayet sonucu gösteri bölgesinden uzak bir yerde hayatını kaybettiğini ileri süren Kerbela polisi, ölenlerle ilgili basında söz edilen rakamların yalan olduğunu ve gerçekleri öğrenmek isteyen herkesin Hüseyini Hastanesindeki Adli Tıp birimine başvurabileceğini duyurdu.

Basındaki haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Basına düşen görüntüler gerçek değil bunun amacı halkı galeyana getirmektir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada Kerbela Polis Komutanlığı, söz konusu yalan haberleri yayınlayan basın kuruluşlarını dava etmekle tehdit etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı ise sivil toplum kuruluşları ve aktivistlerden gelen bilgilere göre dünkü olaylarda 18 kişinin öldüğünü ve 800'den fazla kişinin de yaralandığını iddia etti.

Şii nüfusun çoğunluğu oluşturduğu Kerbela kentinde gece valilik binası önünde toplanan protestocuları dağıtmak için rastgele ateş açan güvenlik güçlerinin 20 kişinin ölümüne neden olduğu haberi Irak basınında yer almıştı.

Aktivistler güvenlik güçlerinin ateş açma anını ve hastanelerdeki cenazelerin görüntülerini paylaşmışlardı.

(İHA)

Kaynak: İHA