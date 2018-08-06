Kerbela Kentinde Silah ve Mühimmat Deposunda Patlama

Irak'ın Erbil kentinden sonra güneyindeki Kerbela kentinde Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait bir silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde bir silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Polis kaynakları, patlamanın kent girişindeki bir köy yakınlarında bulunan Haşdi Şabi güçlerine ait bir silah ve mühimmat deposunda meydana geldiğini belirtti. Patlama sonucu bölgede yangın çıktığını belirten yetkililer, kenti başkent Bağdat'a bağlayan anayolun kapatıldığını ve olay yakınlarındaki köylülerin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de dün geç saatlerde Peşmerge Bakanlığına ait bir silah ve mühimmat deposunda patlama meydana gelmişti.

Irak'ta yaz mevsiminin başlamasından bu yana 10'dan fazla silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Yetkililer olayın sabotaj veya terör eylemiyle ilişkisi olmadığını söylüyor. - ERBİL