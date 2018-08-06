- Kerbela'daki patlama ve yangın kontrol altına alınamıyor

ERBİL - Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde bu sabah, Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlama ve yangın hala sürüyor.

Kerbela kentinin kuzeyindeki el-Hüseyiniye ilçesinde bu sabah meydana gelen patlama ve yangın halen devam ediyor. Şii Haşdi Şabi milis gücü bünyesi altındaki el-Abbas grubuna ait depoda nedeni bilinmeyen patlama meydana geldi. Depoda bulunan silah ve mühimmat patlaması nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine yaklaşamadığı için yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı bildirildi. Cep telefonuyla patlamayı görüntülemeye çalışan iki vatandaşın üzerine depodan fırlayan şarapnel parçası anbean kamerayla kaydedildi. Olayda çok sayıda Haşdi Şabi milis gücü mensubu ile vatandaşın öldüğü ve yaralandığı ifade ediliyor.

Irak'ta yaz mevsiminin başlamasından bu yana 10'dan fazla silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Yetkililer olayın sabotaj veya terör eylemiyle ilişkisi olmadığı yönünde açıklama yaptı.