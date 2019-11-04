Kerbela'daki olaylarda 3 ölü olduğu açıklandı

04.11.2019 13:15

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde İran Başkonsolosluk binasına girmeye çalışan protestocularla güvenlik güçleri arasında meydana gelen şiddet olaylarında 3 kişinin öldüğü ve 12 ayrı kişinin de yaralandığı belirtildi.



Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran Başkonsolosluk binasını basmaya çalışan protestocularla güvenlik güçleri arasındaki olaylarda 3 kişinin öldüğünü ve aralarında güvenlim güçleri mensuplarının bulunduğu 12 kişinin yaralandığını belirterek, protestoculara ateş açan güvenlik güçleri mensupları hakkında soruşturma açmaya çağırdı.Meydana gelen şiddet olaylarını sert bir dille kınayan açıklama güvenlik güçleri mensuplarından gerçek mermi kullanmamaya ve göstericilerden diplomatik misyonlardan uzak bir şekilde barışçıl gösterilerini yapmaya davet etti.



Kerbela'daki İran Konsolosluğu önünde toplanan ve tel örgülerden içeri girerek binanın girişinde Irak bayrağı asan protestocular binanın çevresinde ateş yakmıştı. Kerbela kentinde geçen ay meydana gelen protesto gösterilerinde yaklaşık 20 kişinin öldüğü açıklanmıştı ancak Iraklı güvenlik yetkilileri haberi yalanlamıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA