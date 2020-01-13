Kerbela'da protestocular Bedir Tugayları Merkezi'ni ateşe verdi
Irak'ın Kerbela vilayetinde protestocular, Haşdi Şabi'ye bağlı Bedir Tugayları'nın merkezini ateşe verdi, vilayet binasına baskın girişiminde bulundu.
13.01.2020 08:23 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:23
Irak'ın Kerbela vilayetinde protestocular, Haşdi Şabi'ye bağlı Bedir Tugayları'nın merkezini ateşe verdi, vilayet binasına baskın girişiminde bulundu.
Kerbela emniyetinin verdiği bilgiye göre, çok sayıda protestocu Kerbela'daki Haşdi Şabi'ye bağlı Bedir Tugayları Merkezi'ni ateşe verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com