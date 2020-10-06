Kerbela'da İran ve ABD'yi protesto eden gruba müdahale
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Kerbela'da İran ve ABD'yi protesto eden gruba müdahale

06.10.2020 22:39 | Son Güncelleme: 06.10.2020 22:42
Kerbela'da İran ve ABD'yi protesto eden gruba müdahale

Irak'ta Şiilerin yoğunlukta yaşadığı Kerbela kentindeki Erbain etkinliği sırasında İran ve ABD karşıtı slogan atan göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.

Irak'ta Şiilerin yoğunlukta yaşadığı Kerbela kentindeki Erbain etkinliği sırasında İran ve ABD karşıtı slogan atan göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.

Kerbela'da bir grup genç, Hazreti Hüseyin'in mezarının bulunduğu külliye yakınında Irak bayrağı açarak, İran ve ABD'yi protesto etmeye başladı.

İran ve ABD karşıtı slogan atan göstericilere, Haşdi Şabi Emniyet Gücü'ne bağlı oldukları belirtilen unsurlar coplarla müdahale etti.

Sadr'dan yaşananlar için "fitne" yorumu

Kerbela'da yaşananlara ilişkin görüntülerin sosyal medyadan da paylaşılması üzerine, Şii lider Mukteda es-Sadr bir açıklama yayımladı.

Yaşananları "fitne" olarak nitelendiren Sadr, hükümetin söz konusu göstericilere müdahale etmemesi halinde kendisinin müdahale edeceğini savundu.

Öte yandan Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan açıklamada, göstericilerin uyarılara rağmen izin verilmeyen kapıdan külliyeye girmeye çalıştığı ve içlerinden bazılarının güvenlik güçlerine taş attığı ifade edildi.

Zikar'da Şii partilere ait binalar ateşe verildi

Kerbela'da yaşananlar üzerine Zikar vilayetinde de bir grup gösteri düzenledi.

Göstericiler, Şii partilere ait binaları ateşe verdi ve bazı ana yolları trafiğe kapattı.

Erbain törenleri

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişi her sene "Aşura Günü"nde anılıyor.

Hicri takvime göre "Aşura Günü"nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine "Erbain (Kırkıncı Gün)" törenleri adı veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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