Kerbela'da İran Konsolosluğu'na saldırıda ölen 3 kişi için cenaze töreni düzenlendi

Kerbela'da İran Konsolosluğu'na saldırıda ölen 3 kişi için cenaze töreni düzenlendi

Irak'ta devam eden gösteriler şiddetini artırırken, göstericiler Kerbela kentindeki İran Konsolosluğu'na saldırmıştı.

04.11.2019 15:42
Kerbela'da İran Konsolosluğu'na saldırıda ölen 3 kişi için cenaze töreni düzenlendi

Irak'ta devam eden gösteriler şiddetini artırırken, göstericiler Kerbela kentindeki İran Konsolosluğu'na saldırmıştı. Konsolosluk önünde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden 3 kişidin biri için Kerbela'da cenaze töreni düzenlendi.

Irak'ta hükümet karşıtı eylemler devam ederken, protestocular Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu'na saldırmış, 3 gösterici güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 3 göstericiden biri için Kerbela'da cenaze töreni düzenlendi.


Kaynak: DHA
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