Kerbela'da facia: 31 ölü, 111 yaralı

Kerbela'da facia: 31 ölü, 111 yaralı

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde Şiilerin düzenlendiği Aşure Günü merasiminde meydana gelen izdihamda 31 kişi hayatını kaybetti.

10.09.2019 17:15
Kerbela'da facia: 31 ölü, 111 yaralı

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde Şiilerin düzenlendiği Aşure Günü merasiminde meydana gelen izdihamda 31 kişi hayatını kaybetti.


Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, anma törenlerinde meydana gelen izdihamda 31 kişinin hayatını kaybettiği, 111 kişinin yaralandığı belirtildi. Bazıları boğulma tehlikesi geçiren yaralılar hastanelere kaldırıldı.


Olayla ilgili açıklama yapan Kerbela Sivil Savunma Müdür Yardımcısı Muhsin Halef, olayın bir köprünün çökmesi sonucu meydana geldiği yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, olayın izdihamdan kaynaklandığını söyledi. - KERBELA

Kaynak: İHA
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