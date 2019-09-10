Kerbela'da düzenlenen Aşure günü etkinliklerinde 16 kişi hayatını kaybetti

Kerbela'da düzenlenen Aşure günü etkinliklerinde 16 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen Aşure günü etkinliklerinde 16 kişi yaşamını yitirdi.Irak sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada etkinliklere katılan 16 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

10.09.2019 16:45
Kerbela'da düzenlenen Aşure günü etkinliklerinde 16 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen Aşure günü etkinliklerinde 16 kişi yaşamını yitirdi.


Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada etkinliklere katılan 16 kişinin hayatını kaybettiği, 75 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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