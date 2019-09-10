Kerbela'da düzenlenen Aşure günü etkinliklerinde 16 kişi hayatını kaybetti

10.09.2019 16:45

Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen Aşure günü etkinliklerinde 16 kişi yaşamını yitirdi.



Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada etkinliklere katılan 16 kişinin hayatını kaybettiği, 75 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Euronews.com'da Görüntüle