Kerbal Space Program Enhanced Edition bu sonbahar PS5 ve Xbox Series X|S'e geliyor
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Kerbal Space Program Enhanced Edition bu sonbahar PS5 ve Xbox Series X|S'e geliyor

Kerbal Space Program Enhanced Edition bu sonbahar PS5 ve Xbox Series X|S'e geliyor
Playerbros - Haberler | Gamegar

Yeni nesil konsolların getirdiği avantajlardan Kerbal Space Program da yararlanacak.

Private Division, Squad ve Blitworks tarafından geliştirilen ve 2018 yılında piyasaya sürülen Kerbal Space Program, genişletilmiş versiyonu ile bu sonbahar PS5 ve Xbox Series X/S'e geliyor. Kerbal Space Program Enhanced Edition yeni nesil konsolların sağladığı yükseltilniş çözünürlük, yüksek kare hızı, daha iyi dokular ve gölgeler gibi birçok donanımsal geliştirmeden faydalanacak.

PS5 ve 'e gelecek versiyon klavye ve mouse desteği taşıyacak. 2018'in Ocak ayında PlayStation 4 ve Xbox One için çıkarılan Kerbal Space Program Enhanced Edition PS4 için ücretsiz güncelleme alacak ve oyuncular yeni versiyonuna ulaşabilecek. Ayrıca Xbox One kullanıcıları da oyunlarını Series X/S versiyonuna yükseltebilecek.

Grant Gertz ve Nestor Gomez tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün Kerbal Space Program'ın orjinal sürümünün 10. yıl dönümü kutluyoruz. Son 10 yılda ekip bu inanılmaz uzay simulasyonunu bugün olduğu gibi yenileyeme ve büyütmeye devam etti.

Kerbal Uzay Programı ile inanılmaz bir yolculuk yaşadık. On yaşına giren oyunun bu anıtsal yıl dönümünü kutlarken topluluğumuza çok müteşekkiriz."

Kerbal Space Program hakkında

Kerbal Space Program'da oyuncular Kerbal's denen uzaylı ırkın geliştirdiği uzay programının kontrolünü ele alıyor. Erişimimize açılan parçalar ile işlevsel bir uzay aracı oluşturmaya çalışıyoruz. Daha sonrasında Kerbol isimli güneş sistemindeki gezegenleri ve uyduları keşfetmeye başlıyoruz. Kerbal Space Program'ın ikinci oyunu 2022 yılında çıkış yapacak. Oyun PC ve diğer tüm dijital platformlarda yer alacak. Oyun hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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