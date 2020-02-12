Kepsutlu öğrenciler bilek güreşinde başarılı oldu

12.02.2020 15:07 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:07

Balıkesir'de yapılan Okullar arası bilek güreşi şampiyonasında Mahmudiye Ortaokulu öğrencileri 3 dalda birincilik alarak, başarılı oldular.



Kepsut ilçesine bağlı Mahmudiye Ortaokulu öğrencileri Balıkesir'de düzenlenen bilek güreşi şampiyonasında 7 öğrenci ile katıldı ve 3 birincilik, 1 dalda ikincilik ve 2 dalda üçüncü oldu.



Şampiyonada birinci olan 3 sporcu 7-10 mart 2020 tarihlerinde Çanakkale de yapılacak olan Okullar arası Bilek Güreşi Bölge Şampiyonasında Balıkesir'i temsil edecek. Branşlarda dereceye giren öğrenciler: Şevval Erdemir, Fahrettin Emir Erdemir,Muharrem Öksüz birinci. Elanur Gürsel, Gülce Çoban, Nilüfer Yüksel ve Rüçhan Şanlı 2.3. ve 4.olarak dereceye girdiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA