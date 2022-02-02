Kepsut'ta traktörün altında kalarak can verdi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mehmetler Mahallesi'nde traktörüyle kum taşıyan Hasan Çakın, aracın geriye kaçması üzerine frene bastı. Traktör ters döndü. Traktörün altında kalan Hasan Çakın, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı. - BALIKESİR
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa