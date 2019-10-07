Kepsut'ta sobadan çıkan yangın evi kül etti

07.10.2019 11:48

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde sobadan çıkan yangında bir ev alevlere teslim oldu. Evde yalnız yaşayan ihtiyar kadın yangın sırasında evden çıkarak, kendini kurtardı.



Yangın, Kepsut'un Camicedit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 80 yaşındaki Gülser Aytekin'in evinde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar kendi imkanları ile yangına müdahale ederken, hemen itfaiyeden yardım istedi. Alevler kısa sürede büyürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı olmaması yaşlı Gülser Aytekin'in komşularını sevindirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip, kısa süre sonra kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Sabah saatlerine dek süren soğutma çalışması sonrası itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA