Kepsut'ta ormanlık alandaki yangın korkuttu

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını korkuttu.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını korkuttu.

Kepsut'un Akçakertil Mahallesi ile Mezitler arasında 500 metrekare alanda örtü yangını çıktı. Bölgede yaşayanların yangın ihbarı üzerine bölgeye 5'i teknik personel olmak üzere 20 yangın işçisi, 1 dozer ve 5 arazöz sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahale ettiği örtü yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı