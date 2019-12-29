Kepsut'ta kaçak kazıya 4 gözaltı
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Kepsut'ta kaçak kazıya 4 gözaltı

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

29.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:19
Kepsut'ta kaçak kazıya 4 gözaltı

BALIKESİR'in ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazı olaylarına yönelik istihbarı çalışmaların ardından Kepsut ilçesi Karacaören Mahallesi kırsalında, B.B., A.D., H.K. ve H.Ş.'nin kaçak kazı yapacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, kaçak kazı yaparken şüphelileri suçüstü yakalandı. Şüphelilere ait araçta ve bölgede yapılan aramalarda 3 kazma ve 3 dedektör ele geçirildi.Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan B.B., A.D., H.K. ve H.Ş. hakkında yasal işlem başlatıldı. 


Kaynak: DHA
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