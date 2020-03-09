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Balıkesir, Çanakkale, Kepsut, Spor

Kepsut'lu bilek güreşçilerinden başarı

Çanakkale'de düzenlenen Yıldızlar Bilek Güreşi şampiyonasında Kepsut'lu sporcular başarılı müsabakalara imza attılar.

09.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:01
Kepsut'lu bilek güreşçilerinden başarı

Çanakkale'de düzenlenen Yıldızlar Bilek Güreşi şampiyonasında Kepsut'lu sporcular başarılı müsabakalara imza attılar.


Kepsut'un Mahmudiye Ortaokulu sporcuları Balıkesir, Bursa, Istanbul, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Izmır, Kütahya, Manisa, Kırklareli ve Edirne illerinin Yıldızlar Bilek Güreşi şampiyonları grup birinciliğine yarıştı. Balıkesir'i temsilen katılan Mahmudiyeli Ortaokulu sporcularundan 45 kg il şampiyonu Muharrem öksüz çeyrek finale çıktı. 40 kg Yıldız kızlar sağ kol şampiyonu Şevval Erdemir Final grubuna yükselerek Bölge 4.sü olarak bronz madalya aldı. 40 kg Yıldız Erkekler sağ kol şampiyonu Fahrettin Emir Erdemir'de Final grubuna yükselerek Bölge 3.sü olarak, bronz madalyanın sahibi oldu. 11 ilden 100'ün üzerinde sporcunun yarıştığı Okullar arası Yıldızlar Grup Birinciliği çok çekişmeli mücadelelere sahne oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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