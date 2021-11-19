Kepezli sporcular turnuvaya hazırlanıyor

ANTALYA (İHA) - Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün jimnastik takımı, şubat ayında başlayacak Türkiye Turnuvası hazırlıklarına şimdiden başladı.

Kış spor okullarının başlamasıyla sporcu sayısını arttıran Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün jimnastik takımı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın şubat ayında başlatacağı Okullar Arası Jimnastik Turnuvası hazırlıklarına şimdiden başladı. Antrenmanlarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çok amaçlı salonunda yapan sporcular, Antalya elemesinin ardından turu geçmesi halinde bölge turnuvasına, turnuvada başarılı olması halinde ise ülke genelinde yarışabilecek.

2 bin kere tekrar

Yarışmaya katılacak sporcularının antrenmanlarını sıkı tutan kulüp, turnuvaya en az 2 ile 4 arasında jimnastikçiyle katılmayı hedefliyor. Hareketli ısınma sonrasında esneklik ve açma germe hareketleri yapan jimnastikçiler, ardından aletli teknik çalışmaya geçiyor. Asimetrik paralel hareketi, köprü, spagat, kartal gibi hareketlerden tam puan almak için 2 bin kez tekrar yapan jimnastikçiler azimle çalışıyor. - ANTALYA