Kepezli iki genç basketbolcu, Kadın Basketbol Bölgesel Ligi'nde oynayacak - Haberler Spor
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Kepezli iki genç basketbolcu, Kadın Basketbol Bölgesel Ligi'nde oynayacak

Kepezli iki genç basketbolcu, Kadın Basketbol Bölgesel Ligi'nde oynayacak
AA / Orhan Çiçek - Haberler | Spor

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün, Basketbol Gençler Ligi'nde oynayan 16 yaşındaki iki sporcusu, Kadın Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek.

ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün, Basketbol Gençler Ligi'nde oynayan 16 yaşındaki iki sporcusu, Kadın Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, takımlarının çoğunluğunu kendi yetiştirdiği çocuklardan oluşturan Kepez Belediye Spor Kulübü, genç oyuncularına daha deneyimli takımlarda oynama şansı vermeye devam ediyor.

Basketbol Gençler Ligi'nde (BGL) Antalya'yı temsil eden Kepez Belediye Antalya 07 Basketbol Takımı'nın 2005 doğumlu oyuncuları Hazal Çetin ile Elif Çayır, Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde (KBBL) mücadele eden takım kadrosuna alındı.

Her ikisi de 16 yaşında olan genç oyuncular, deneyimli ablalarıyla 2'inci lig kategorisinde maç yapıyor.

Kulübün spor politikasının olabildiğince fazla çocuğa spor yaptırmak olduğunu belirten basketbol şube sorumlusu İbrahim Saraçoğlu, "Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü ve Kulüp Başkanımız Hakan Çatal'ın desteği ve talimatları doğrultusunda, özellikle Antalya'mızın yetiştirdiği genç antrenörlerimize ve genç oyuncularımıza daha üst liglerde şans tanıyoruz. Oyuncularımızın kendilerine güçlü bir gelecek sağlamaları bizim en büyük mutluluğumuz." dedi.

AA / Orhan Çiçek - Spor Haberleri

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