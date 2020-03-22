Kepez zabıtası sıkı denetimde Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü nedeniyle talebin arttığı hijyen ve temel gıda maddelerinde haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için ilçede bulunan AVM, market ve bakkalları yakın markaja aldı.

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü nedeniyle talebin arttığı hijyen ve temel gıda maddelerinde haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için ilçede bulunan AVM, market ve bakkalları yakın markaja aldı.

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü nedeniyle temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyatlardan haksız kazanç elde edilmemesi ve vatandaşların mağdur olmaması için denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, korona virüsü nedeniyle temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyatlardan haksız kazanç elde edilmemesi için AVM, market, market zincirleri ve bakkalları yakın markaja aldı. Hijyen ve temel gıda maddelerinin satıldığı iş yerlerini denetleyen ekipler, ürünlerin alış ve satış fiyatlarına, fiyat değişikliklerinin hangi tarihten itibaren yapıldığına dikkat ediyor. Denetimler kolonya, sıvı el sabunu, maske, eldiven gibi hijyen ürünleri ile gıda maddelerinde titizlikle sürdürülüyor. Vatandaşlar, haksız kazanç sağladığı düşünülen iş yerlerini 0 555 024 07 07 Kepez Belediyesi WhatsApp hattına şikayet edebilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA